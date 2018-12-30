Священник рассказал, как праздновать Новый год православным

Празднование Нового года приходится на время Рождественского поста. Как встречать и отмечать новогодний праздник православным, соблюдающим пост и готовящимся к Рождеству Христову, рассказал священник.

Рождественский пост длится с 28 ноября по 6 января. Как православному человеку не обрушить все свои усилия по соблюдению поста в то время, когда вся страна звенит бокалами за обильным новогодним столом?

«В наш век продуктового изобилия можно вообще не нарушить пост. Можно воздержаться от спиртного или символически пригубить, чтобы встретить Новый год. Иначе в чем смысл поста, если на Новый год все понарушать, а потом готовиться к Рождеству?», - говорит иерей Александр Стародубцев из храма Серафима Саровского на Краснопресненской набережной Москвы.

Вечером 31 декабря следует сходить в ближайший храм на новогодний молебен, чтобы поблагодарить Бога за уходящий год и попросить Его помощи в наступающем году. Новогоднюю ночь провести скромно, не объедаясь и не напиваясь. Все-таки Рождество для православного человека – более важный праздник, чем Новый год.

Подарки детям под елку можно положить и на Новый год, и на Рождество, уточнил священник. Например, на Новый год – подарки символические, а главные – к Рождеству, передает «Правда.ру».