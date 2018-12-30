Астрологи посоветовали, чего избегать на столе в новогоднюю ночь

Астрологи дали рекомендации, какие блюда и напитки лучше не ставить на праздничный стол в новогоднюю ночь, чтобы не вызвать неудовольствия у символа наступающего года – Желтой Земляной Свиньи.

Год Свиньи считается денежным, поэтому астрологи советуют богато украсить праздничный новогодний стол. А вот ставить на него блюда из свинины, говядины или другого домашнего скота лучше не стоит, чтобы не обидеть символ наступающего года. Действительно, когда едят тебя или твоих друзей по хлеву – кому такое понравится? От молочных продуктов, бекона и колбасы тоже лучше воздержаться, говорят астрологи.

Что касается алкоголя, знатоки китайских новогодних традиций рекомендуют отдать предпочтение шампанскому, розовым или белым винам с золотистым оттенком. От крепкого алкоголя лучше отказаться, чтобы не напиться «как свинья», пишет Life.