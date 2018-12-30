Эксперт опроверг влияние кошек на любовные предпочтения их хозяев

Склонности к извращённым любовным утехам подвержены владельцы кошек. К такому выводу пришли британские учёные, исследовавшие 36,5 тысяч жителей Чехии и Словакии, как сообщает издание Planet Today.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев опроверг выводы учёных, пишет НСН.

«Я никогда не слышал, чтобы в Европе или США человек заразился от кошки или собаки. Мы болеем с ними разными болезнями. Переносчиками токсоплазмоза кошки или собаки могут являться где-то в Таджикистане, но не в России и не в Европе. Я думаю, это выдумано людьми, которые не любят животных. Ничего научного о вреде кошек и собак я никогда не встречал», — заявил эксперт.