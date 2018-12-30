Эксперты назвали самые востребованные профессии в России
30 декабря 2018, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты рынка труда подвели итоги уходящего года и назвали профессии, которые стали самыми востребованными. Традиционно проще всего найти работу оказалось в сфере продаж и маркетинга.
Вакансии в сфере продаж составили в 2018 году почти треть всех предложений работодателей. Второе место заняли рабочие специальности – вакансии на производстве, а также в сфере обслуживания (парикмахеры, бармены, официанты, администраторы) составили около 13% на рынке труда. На третье место в списке самых востребованных профессий вышли айтишники.
В то же время снизился спрос на специалистов в банковской и страховой сфере – на 6 и 18% соответственно. Эксперты также отметили снижение конкуренции между соискателями во всех отраслях, сообщает «РГ».