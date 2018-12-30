Мужчина в Шаховской выкинул на дорогу три свертка с запрещенными веществами

Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, полицейские задержали в Шаховской 39-летнего жителя Саратовской области, который выбросил на дорогу три свертка с героином.

При досмотре автомобиля было найдено еще три свертка. Выяснилось, что изъятое вещество является героином, общим весом более 12 граммов, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также на улице Декабристов в столичном районе Отрадное два человека получили ранения в результате столкновения двух автомобилей, сообщает НСН с ссылкой на Агентство «Москва».