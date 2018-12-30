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Домашняя свинья напала на хозяина в Пушкино

30 декабря 2018, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Домашняя свинья напала на хозяина в Пушкино
Фото: pixabay.com

В Московской области упитанный поросенок впал в ярость и атаковал хозяина. Мужчина выгуливал свинью на улице.

«Свинья, как и любое другое животное, может испытывать чувства от любви до злости. В этом случае, скорее всего, поросенок был чем-то недоволен. Конечно, если это не кастрированный хряк, то он способен на подобные поступки», – рассказал ветеринарный врач Сергей Байцев. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня. 

Также два «ВАЗ-2110» столкнулись лоб в лоб на заснеженной дороге недалеко от Ершова Саратовской области, сообщает НСН с ссылкой на «Новости Саратова».

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