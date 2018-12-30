Чайки могут серьезно испортить крышу стадиона "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Генеральный директор стадиона Владимир Литвинов подтвердил, что птицы яростно клюют крышу. По его словам, чаек привлекает высокотехнологичный полимерный материал, которым покрыт стадион.

Он на солнце блестит. Птицы прилетают, садятся и начинают клевать и продырявливать крышу. Как отметил Литвинов, из-за птиц пришлось 50 сегментов подвижной части кровли. Чаек пытаются отпугивать различными электронными устройствами, но птицы ничего не боятся, - сообщает "Фонтанка".

Крыша на новом петербургском стадионе начала протекать еще весной 2017 года, во время первых матчей "Зенита". Тогда вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин объяснил это тем, что ее постоянно клюют бакланы. Позже чиновник признался, что придумал эту версию для того, чтобы отвлечь футбольных болельщиков от разных подозрений. Оказывается, Албин был прав.