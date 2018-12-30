//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонники не узнали Лолиту без макияжа
- Певица Нюша показала идеальные ноги и тонкую талию после родов
- Татьяна, из-за кого Петросян и Степаненко развелись, носит обручальное кольцо?
- Яну Рудковскую раскритиковали за чрезмерно роскошную елку
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Крыша "Газпром Арены" привлекает чаек, птицы портят высокотехнологичный материал
30 декабря 2018, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
Чайки могут серьезно испортить крышу стадиона "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Генеральный директор стадиона Владимир Литвинов подтвердил, что птицы яростно клюют крышу. По его словам, чаек привлекает высокотехнологичный полимерный материал, которым покрыт стадион.
Он на солнце блестит. Птицы прилетают, садятся и начинают клевать и продырявливать крышу. Как отметил Литвинов, из-за птиц пришлось 50 сегментов подвижной части кровли. Чаек пытаются отпугивать различными электронными устройствами, но птицы ничего не боятся, - сообщает "Фонтанка".
Крыша на новом петербургском стадионе начала протекать еще весной 2017 года, во время первых матчей "Зенита". Тогда вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин объяснил это тем, что ее постоянно клюют бакланы. Позже чиновник признался, что придумал эту версию для того, чтобы отвлечь футбольных болельщиков от разных подозрений. Оказывается, Албин был прав.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
Астрологи посоветовали, чего избегать на столе в новогоднюю ночь
//В мире
Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством мировых лидеров
//В мире
Ким Чен Ын сообщил, что хочет продолжать развитие отношений с Южной Кореей
//Новости МирТесен
Ученые утверждают, что нашли новые доказательства существования внеземной жизни
Татьяна, из-за кого Петросян и Степаненко развелись, носит обручальное кольцо?
//Общество
//Новости партнеров
//live
Нам не отвертеться - на Новый год по телевизору опять Киркоров!
//В мире
//В мире
Владимир Путин направил руководству Великобритании новогодние поздравления
//Политика
Путин: отношения РФ и США являются важным фактором стратегической стабильности
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
В преддверии Нового года Сергей Аксенов уволил двух замминистров
//Общество
В 2019 году автономера будут выдавать по месту регистрации владельца
//Общество
Иоанн Кронштадтский: русский человек должен благодарить Бога, что он русский
Певица Нюша показала идеальные ноги и тонкую талию после родов
//В мире
//В мире
Глава Еврокомиссии посоветовал Британии не ждать от ЕС решения по Brexit
//В мире
У победительницы конкурса "Мисс Африка – 2018" прямо на сцене загорелся парик
//Культура
Михаил Боярский признался, что Барбара Брыльска красиво его "отшила"
//Спорт
//Общество
//Общество