Задержан попутчик пропавшей московской бизнес леди Ирины Ахатовой

Московские и владимирские следователи задержали попутчика бизнес леди Ирины Ахатовой. Задержанный оперативниками 39-летний мужчина может быть причастен к исчезновению женщины, - сообщает kp.ru.

По данным МВД, мужчина 1979 года рождения был задержан в городе Гороховец Владимирской области. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что 23 декабря московская бизнес леди выехала из столицы в направлении Тулы на автомобиле с пассажиром, подобранным с использованием интернет-сервиса по поиску попутчиков. Больше на связь со своими близкими женщина не выходила. Подозреваемого доставляют в Москву для проведения следственных действий.

СМИ писали об исчезновении 29-летней директора сети ресторанов быстрого питания в Москве. Ирина Ахатова 23 декабря на своем автомобиле "Ауди" поехала в командировку из столицы в Тулу. Через известный сервис поиска попутчиков в Москве на нее вышел неизвестный мужчина. Ахатова подобрала попутчика возле станции "Анино". Они вдвоем на машине направились в сторону Московской области.

В последний раз Ирина вышла на связь с супругом в 21:15 23 декабря. Спустя два часа она перестала отвечать на звонки и пропала. 27 декабря полиция смогла найти ее автомобиль в Ярославле.