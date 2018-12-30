//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Садальский рассказал о настоящем чуде в ходе эксгумации тела "Фроси Бурлаковой"
2

Как умереть в глубокой старости в здравом уме и твёрдой памяти
3

Стало известно, где состоится прощание с актером Юрием Мартыновым
4

Раскрыта помеха для организации полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс
5

Озвучен возможный ответ России на масштабное наступление Украины на Донбасс

//Общество 13+

Иоанн Кронштадский. Часть2

«Счастливых семей много, а мы с тобой поживем для Бога»

30 декабря 2018, 13:53 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]

Иоанн Кронштадский. Часть2

«Жена у меня ангел», - писал о своей второй половинке Иоанн Кронштадтский.  И многие, кто знал Елизавету Константиновну, считали ее хранителем семьи. Но мало кто знал, что первые годы семейной жизни были для этой женщины просто невыносимы. 

Иоанн Кронштадтский: русский человек должен благодарить Бога, что он русский

Иоанн Кронштадтский: русский человек должен благодарить Бога, что он русский

Шел 1855 год. В том же Андреевском соборе, куда был  направлен Иоанн Кронштадтский, служил  протоиереем  Константин Новицкий, у которого имелась хорошенькая дочь Елизавета.  Молодые люди понравились друг другу, да и церковь не запрещала  священнику обзавестись  матушкой. Иоанн и Елизавета вскоре и обвенчались. Но выходя замуж, Лизонька надеялась на простое женское счастье: добрый муж, детки,  уютный дом. Но супруг и не думал о таких мирских заботах. « Я священник, Лиза, -говорил будущий святой батюшка,-счастливых семей и без нас достаточно, а мы должны посвятить себя Богу». А теперь представим, как сложно было жить молодой, полной сил, мечтающей о любви девушке… Ее обижало, что муж, получив жалованье, в тот же день раздавал его бедным. Из квартиры пропадала посуда, одежда – ее супруг считал, что бедным она нужнее. А когда она выходила на улицу, то ей обязательно встречался нищий, который щеголял в обуви, одежде ее мужа. Потеряв всякое терпение, Елизавета, написала жалобу епархиальному начальству. Результат был закономерен – жалованье отца Иоанна стало выдаваться его жене.

Но постепенно Елизавета Константиновна приняла жизнь своего супруга. Она поняла, что это особенный человек и ее долг быть рядом с ним. И она была с ним до конца его дней. Была ангелом-хранителем.  Она исполнила, по сути, обет монашества. Ради дела своего супруга она сохранила целомудрие, и жила в полном послушании у своего Батюшки. До нас дошли немногочисленные записи современников  отца Иоанна …

Митрополит Вениамин вспоминал о своей встречи с Матушкой Елизаветой: « Я лично видел ее еще при жизни отца Иоанна. При одном моем посещении на мой звонок в дверь вышла седая, покорная женщина. Ее удивительные глаза светились. Она улыбнулась кроткой улыбкой и предложила пройти  к отцу Иоанну. Какая она была простая и тихая. И всегда находилась в тени своего известного мужа.

А что же ее супруг? А он ценил ее больше жизни, отдавал отчет в том нелегком  подвиге, который она несет. В своих письмах к ней отец Иоанн именовал ее «благодарной супругой», «дорогой подружие». А когда  наступил срок их золотой свадьбы, то батюшка произнес замечательные слова: « Дорогая возлюбленная супруга, Елизавета Константиновна, прими от меня слова уважения в знак глубокой благодарности за мирное сожитие в продолжении 50 лет».

В последние месяцы своей жизни отец Иоанн говорил своей единственной супруге : « Оба мы собираемся умирать, оба мы готовимся к смерти. Ты до весны доживешь, а я нет. Но помни, что ты всегда будешь со мной, а я всегда с тобой».

После кончины Батюшки (20 декабря 1908 года) Елизавета Константиновна будто осиротела. Она без слез не могла слышать его имени. Частенько повторяла: « Ему хорошо там. А мне тяжело   без него тут».  Матушка прожила всего полгода после ухода своего супруга. 22 мая 1909, словно зная, что сегодня покинет этот мир, Елизавета Константиновна  ненадолго зашла в комнату батюшке, помолилась, улыбнулась и через несколько часов отошла в тот мир, где встретилась с обожаемым супругом.

 

В чем святость Всероссийского Священника?

В  молитве и посте. До сих пор его считают одним из сильнейших пастырей России.  Говорят, когда отец Иоанн молился, то казалось, что он видит перед собой Бога и дерзновенно говорит с Ним. Он умолял, упрашивал, настаивал, словно, схватившись за ризу Христову, был готов не выпускать ее из рук, пока  не будет услышан. И Бог его слышал….

До наших дней дошли рассказы тех, кому он помог. Ремесленник Григорий : « Мне было 22 года. Теперь я уже старик. У меня была семья, двое детишек. Я работал и пьянствовал. Семья голодала. Жена по дворам ходила. Еду собирала. Один раз прихожу домой, а у нас сидит батюшка Иоанн  и сына моего на руках держит. Что он дите говорил – не ведаю. Но меня столбняк взял. Смотрю  и кажется мне, что батюшка на Христа похож… Глаза ласковые, речь тихая. Нет, он не винил меня, а все оправдывал. Да только мне не до оправданий было. Ушел он, а я сижу и молчу. Не плачу, хотя душа вся в слезах. С тех пор все изменилось. Стал я человеком. Пить бросил, работать  стал много и семья в сытости жить стала».

« Нужно любить всякого человека! И в грехе его и в позоре,-говорил Батюшка.- Не нужно смешивать человека- этот образ Божий- со злом, которое в нем». Он свято верил в то, что говорил и народ, со временем, начал отвечать  ему искренней любовью.

В какой момент открылся  дар чудотворения у Иоанна Кронштадтского – сложно сказать… Сохранилась точная запись его рассказа о первом исцелении. 

«Кто-то в Кронштадте заболел. Попросили моей молитвенной помощи. У меня и тогда была привычка: никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться, предавая болящего в руки Божии, прося у Господа исполнения над болящим его святой воли. Но неожиданно приходит ко мне одна старушка, которую я давно знал. Приходит и настойчиво требует от меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, что испугался. Как я могу иметь такое дерзновение? Но старушка настаивала.  Она верила в силу моей молитвы. Я смирился. И  стал просить для болящего исцеления. И Господь послал  ему милость свою- выздоровление. В другой раз по моей молитве исцеление повторилось. И я усмотрел в этом волю Божию, новое послушание от  Господа – молиться за тех, кто будет этого просить».

Из воспоминаний современников  следует, что  по молитвам Иоанна Кронштадтского  совершались многие чудеса. Говорили, что возложением его рук излечивались самые тяжкие болезни. Исцеление совершалось как наедине, так и при большом стечении народа, а иногда и заочно. Достаточно было написать  отцу Иоанну письмо или попросить «с оказией», чтобы свершилось чудо.

Как возник такой дар у Батюшки?  Тайна. Тайна, которую постичь невозможно. Возможно, этот великий дар – награда ему за великие подвиги – молитвенные труды, пост и  безграничная любовь к ближнему. Вся верующая Россия  стекалась к дивному чудотворцу. Говорят, что когда Батюшка приехал на службу в Ригу, то православные буквально «рвали» его на части…. Каждому хотелось кусочек одежды от чудотворца. Вместе с паломниками, с письмами, которые приходили к отцу Иоанну ежедневно текли и баснословные суммы денег. По минимальным подсчетам его современников, через руки Батюшки проходили в год не менее одного миллиона рублей.  Да, суммы огромные! А он жил  с матушкой в съемной квартире, питался скромно.Куда уходили целые состояния? На эти деньги святой ежедневно кормил тысячу нищих, а так же устроил в Кронштадте замечательное учреждение – «Дом трудолюбия» со школой, мастерскими, приютом. А в Петербурге построил женский монастырь на Карповке, который  и сегодня  принимает  тысячи  верующих…

В чем секрет такой человеческой любви к Иоанну Кронштадтскому? Видимо, в его простоте. Он не искал красивых слов и оригинальных выражений, его проповеди  отличались необыкновенной силой и глубиной мысли. Но при всем этом они были доступны для понимания даже простым людям. 

Кончина отца Иоанна. Чудеса по молитвам к Батюшке…

Отец Иоанн точно предсказал день своей кончины.  18 декабря, как бы забывшись, он спросил игуменью Ангелину: « Которое сегодня число?» Она ответила : « Восемнадцатое».- «Значит еще два дня»,- сказал в раздумье батюшка. Незадолго до смерти он разослал всем почтальонам, рассыльным, исполнявшим его поручения, праздничные открытки на Рождество Христово. «А то и вовсе не получат»,-добавил он.

Всероссийский пастырь скончался 20 декабря 1908 года на 80-м году жизни. Говорят, что уходил он тихо, покойно.  Да и похороны были необычны. Гроб с телом Иоанна Кронштатдского был выставлен в Андреевском соборе для прощания. Народ  беспрерывно шел в храм всю ночь с 21 на 22 декабря. На всем пространстве от Кронштадта до Ораниенбаума и от Балтийского вокзала в Петербурге до Иоанновского монастыря на Карповке  стояли огромные толпы плачущего народа. Такого количества людей не было до того времени ни на одних похорогах – это был случай в России совершенно беспримерный. 

От автора.

Наши дни. Кронштадт. Пересечение улиц Посадской и Андреевской…Тут находится  музей- квартира Святого Праведного отца Иоанна Кронштадтского, где он прожил с 1855 по 1908 гг. При входе в квартиру установлен памятник  Всероссийскому Батюшке. Я захожу в квартиру. Людей немного.  Всего две комнаты. В одной из них на меня с картины смотрит отец Иоанн. Я не могу оторвать взгляда от портрета: сколько любви, доброты, сострадания в этом взгляде… Кто-то нечаянно толкнул меня в спину. Я обернулась и увидела двух женщин…  Она спросили меня : « А в этой комнате почил Святой?» Я молча кивнула. И тут их словно прорвало: они стали мне рассказывать о том, что с ними произошло совсем недавно…

Мария Афанасьевна, Москва: « Вот решили с подругой приехать к Батюшке. Были и  в Иоанновском монастыре, где его святые мощи лежат. Поблагодарить приехали. Муж у меня запойный. Все в доме пропил, меня бил, детей по углам гонял. Хотела уже бежать от него. Но бабская натура – прощать. Все думала, что одумается. Но нет. А тут мне одна женщина  посоветовала помолиться Иоанну Кронштадтскому. Я не поверила, но решилась. Сорок дней читала акафист Батюшке… До сих пор поверить не могу – перестал муж прикладываться к водке. Уже более года не пьет. Вот как это назвать? Чудо!»

Наталья Валентиновна, Москва: « А у меня  большое горе было. Ушел сын и пропал.  Поругались мы с ним до этого. Кричала на него долго и …выгнала. Но материнское сердце прощает быстро обиду. А сына все нет. Больше месяца искали. Но ничего. А тут устала и заснула… И вижу, что ко мне подходит  высокий, статный священник, берет меня за руку и говорит: « Имя всему – Любовь! Имя всему – Прощение! Прости душой. Полюби сердцем». Я как подскочила с кровати! Думала, что с ума сошла. Но те слова запали в душу. Но я же люблю своего сына! Да простила его давно! И тут меня словно током ударило: да душой же не простила!  Поняла я все. И сын вернулся.  Кто был тот священник? Да наш Батюшка. Я его облик на иконе увидела, когда в храм на Рождество зашла».

Долго я пробыла в квартире Иоанна Кронштадтского, много историй услышала. Всех и не запомнит…Но помню то чувства тепла, света, любви, которые меня еще долго сопровождали после посещения этого святого места. Поистине, есть чудотворцы на Руси! И всех их объединяет просто любовь. Любовь к Богу и ближнему…

Канонизация Святого Иоанна Кронштадтского состоялась в 1990 году.  Пожалуй, я ни у одного святого не читала такой простой и красивой молитвы, как у отца Иоанна…

Имя тебе – Любовь! Имя тебе – Свет! Имя тебе- Сила! Имя тебе- Мир! Имя тебе – Милость! Помилуй меня, Господи!

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости СМИ2

//Общество

Иоанн Кронштадский. Часть2

Иоанн Кронштадский. Часть2

«Жена у меня ангел», - писал о своей второй половинке Иоанн Кронштадтский. И многие, кто знал Елизавету Константиновну, считали ее хранителем семьи. Но мало кто знал, что первые годы семейной жизни были для этой женщины просто невыносимы.

//Армия

Военные итоги 2018 года

Военные итоги 2018 года

В прошедшем году не произошло потепления между Россией и США. Весь год за океаном продолжалась внутриполитическая грызня. В этих условиях Дональд Трамп ничего сделать так и не смог. В итоге в отношениях между двумя сильнейшими в военном плане государствами планеты даже похолодало. Зато ещё сильнее потеплело между Москвой и Пекином.

//В мире

Абэ: в переговорах с РФ по мирному договору существует множество проблем

Абэ: в переговорах с РФ по мирному договору существует множество проблем

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о множестве проблем в рамках переговоров с Россией по территориальному вопросу и мирному договору. В начале 2019 года Токио планирует их обсуждение с Москвой.

//В мире

Ким Чен Ын сообщил, что хочет продолжать развитие отношений с Южной Кореей

Ким Чен Ын сообщил, что хочет продолжать развитие отношений с Южной Кореей

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что намерен развивать отношения с Республикой Корея. Глава КНДР направил своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину письмо с соответствующей информацией.

//В мире

Американское издание сообщило об угрозе распространения гиперзвукогового оружия

Американское издание сообщило об угрозе распространения гиперзвукогового оружия

Американское издание сообщило об угрозе распространения гиперзвукового оружия в Иран и Северную Корею. Отмечается, что подобные ракеты могут развивать скорость до 25 тысяч километров в час.

//Новости МирТесен



//Общество

Генпрокуратура возбудила дело из-за охоты губернатора Иркутской области

Генпрокуратура возбудила дело из-за охоты губернатора Иркутской области

В Иркутской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя, о которой несколько дней "трубят" соцсети.

//Происшествия

На базу отдыха в Бурятии упал вертолет, четверо погибших

На базу отдыха в Бурятии упал вертолет, четверо погибших

В столице Бурятии Улан-Удэ на базу отдыха сегодня рухнул вертолет. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли четыре человека, однако эти данные в настоящий момент уточняются.

//Культура

Михаил Боярский признался, что Барбара Брыльска красиво его "отшила"

Михаил Боярский признался, что Барбара Брыльска красиво его "отшила"

Российский актер Михаил Боярский признался, что в свое время был влюблен в звезду фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Однако, по словам артиста, красавица Барбара Брыльска красиво его "отшила".

//Происшествия

В Москве неизвестные спровоцировали ДТП с целью похищения крупной суммы

В Москве неизвестные спровоцировали ДТП с целью похищения крупной суммы

В Новой Москве злоумышленники спровоцировали дорожно-транспортное происшествие с целью похищения крупной суммы. Данную информацию в воскресенье предоставили в пресс-службе столичного главка полиции.

//Общество

В 2019 году автономера будут выдавать по месту регистрации владельца

В 2019 году автономера будут выдавать по месту регистрации владельца

В МВД РФ предложили ввести изменения в правила регистрации автотранспорта. По инициативе МВД, автовладельцы при постановке машины на учет в ГАИ будут получать номер региона, в котором они зарегистрированы.

//Происшествия

Жительница Башкирии лишила своих детей жизни и попыталась сжечь дом

Жительница Башкирии лишила своих детей жизни и попыталась сжечь дом

Жительница одного из сел Башкирии лишила жизни двоих собственных детей, а затем попыталась сжечь дом. Данную информацию предоставили в воскресенье в пресс-службе регионального Управления СК РФ.

//Новости партнеров

//Общество

Иоанн Кронштадтский: русский человек должен благодарить Бога, что он русский

Иоанн Кронштадтский: русский человек должен благодарить Бога, что он русский

Этому уникальному человеку и самому почитаемому чудотворцу Русской земли, православные и мало верующие молятся в любом затруднении: об исцелении от различных недугов, от пьянства, наркомании и других зависимостей. «ДОБРЫЙ БАТЮШКА» особенно сострадал женщинам.

//Общество

Стало известно, какая погода будет в Москве в новогодние праздники

Стало известно, какая погода будет в Москве в новогодние праздники

Синоптики сегодня рассказали, какая погода будет в Москве в грядущие новогодние праздники. Информацией в воскресенье, 30 декабря, поделился главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

//Шоу-бизнес

Татьяна, из-за кого Петросян и Степаненко развелись, носит обручальное кольцо?

Татьяна, из-за кого Петросян и Степаненко развелись, носит обручальное кольцо?

Татьяна Брухунова, из-за которой якобы развелись юморист Евгений Петросян и артистка эстрады Елена Степаненко, носит красивое колечко с камушком на безымянном пальце правой руки.

//Шоу-бизнес

Певица Нюша показала идеальные ноги и тонкую талию после родов

Певица Нюша показала идеальные ноги и тонкую талию после родов

Известная российская певица Нюша, которая стала матерью в начале ноября, продемонстрировала идеальные ноги и тонкую талию. Фигура артистки на сегодняшнем снимке выглядит просто великолепно.

//В мире

Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством мировых лидеров

Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством мировых лидеров

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в воскресенье, 30 декабря, поздравил с наступающими Новым годом и Рождеством мировых лидеров и руководителей различных международных организаций.

//Происшествия

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка

В минувшую пятницу на Думской улице в Санкт-Петербурге произошла массовая драка. Согласно последней информации источников, у посетителя одного из кафе возник серьезный конфликт с барменом.

//Происшествия

В Подмосковье произошло ДТП, двое погибших

В Подмосковье произошло ДТП, двое погибших

В подмосковной Коломне в воскресенье, 30 декабря, случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, в результате аварии погибли два человека, а еще трое пострадали.

//В мире

Путин поздравил руководство Германии с наступающим Новым годом

Путин поздравил руководство Германии с наступающим Новым годом

Российский лидер Владимир Путин утром в воскресенье, 30 декабря, поздравил федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера ФРГ Ангелу Меркель с наступающим Новым годом.

//Новости СМИ2

//В мире

Очередное землетрясение произошло в Индонезии

Очередное землетрясение произошло в Индонезии

Утром в понедельник, 30 декабря, стало известно, что в Индонезии произошло очередное землетрясение. Согласно последней информации, подземные толчки были зафиксированы в районе Южной Суматры.

//В мире

В США из-за хакеров не могут напечатать новые выпуски крупнейших изданий

В США из-за хакеров не могут напечатать новые выпуски крупнейших изданий

Неизвестные хакеры вывели из строя одну из крупнейших типографий в Соединенных Штатах Америки. Из-за атаки в настоящий момент задерживается выпуск нескольких популярных американских изданий.

//В мире

СМИ сообщают о новых военных испытаниях в Северной Корее

СМИ сообщают о новых военных испытаниях в Северной Корее

В СМИ появилась информация о том, что Северная Корея провела новые военные испытания. Речь идет о тестировании телеметрического оборудования для отслеживания данных о полетах баллистических ракет.

//В мире

Глава Еврокомиссии посоветовал Британии не ждать от ЕС решения по Brexit

Глава Еврокомиссии посоветовал Британии не ждать от ЕС решения по Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье, 30 декабря, сообщил, что Великобритании не следует ждать от ЕС решения по Brexit. Политик также порекомендовал британским властям "собраться с силами".

//Шоу-бизнес

Яну Рудковскую раскритиковали за чрезмерно роскошную елку

Яну Рудковскую раскритиковали за чрезмерно роскошную елку

Известную российскую бизнесвумен Яну Рудковскую раскритиковали за чрезмерно роскошную елку. Женщина продемонстрировала снимок новогоднего дерева, обильно увешанного золотыми и зелеными шарами.

//Происшествия

Появились подробности крушения вертолета в Бурятии

Появились подробности крушения вертолета в Бурятии

Утром в воскресенье, 30 декабря, появились подробности крушения вертолета в Бурятии. Информацию о страшном происшествии сегодня предоставили сотрудники Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

//Происшествия

Два дорогих внедорожника угнали на западе Москвы

Два дорогих внедорожника угнали на западе Москвы

Всего за одну ночь в Москве были похищены сразу два дорогостоящих внедорожника. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 30 декабря, предоставили сотрудники пресс-службы ГУ МВД по Москве.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его дети готовятся к Новому году

Максим Галкин показал, как его дети готовятся к Новому году

Известный российский артист и телеведущий Максим Галкин продемонстрировал трогательное видео, на котором запечатлены его пятилетние дети Лиза и Гарри, которые готовятся к празднованию Нового года.

//В мире

У победительницы конкурса "Мисс Африка – 2018" прямо на сцене загорелся парик

У победительницы конкурса "Мисс Африка – 2018" прямо на сцене загорелся парик

У победительницы конкурса красоты "Мисс Африка – 2018" в ходе церемонии награждения загорелся парик. 24-летняя Доркас Касинда в момент этого инцидента находилась на сцене на виду у всего зала.

//В мире

Трамп поведал о "величайшем обмане" в истории политики США

Трамп поведал о "величайшем обмане" в истории политики США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о "величайшем обмане в истории американской политики". Речь идет о "сговоре" предвыборного штаба политика с властями Российской Федерации.

//Спорт

Биатлонист Шипулин завершил свою карьеру девятым местом

Биатлонист Шипулин завершил свою карьеру девятым местом

Утром в воскресенье, 30 декабря, стало известно, что знаменитый российский биатлонист Антон Шипулин завершил свою спортивную карьеру девятым местом. Ранее он сообщил об уходе из профессионального спорта.

//В мире

Китайский аппарат "Чанъэ-4" скоро приступит к исследованию обратной стороны Луны

Китайский аппарат "Чанъэ-4" скоро приступит к исследованию обратной стороны Луны

В воскресенье китайский аппарат "Чанъэ-4" вышел на заданную орбиту, откуда будет совершена его посадка на поверхность Луны. После этого устройство начнет исследовать обратную сторону спутника Земли.

//Общество

В жизни Тургенева были не только отцы и дети, но и женщины

В жизни Тургенева были не только отцы и дети, но и женщины

В уходящем году в России отметили 200-летие со дня рождения писателя Ивана Тургенева. Издание «СПИД-инфо» подготовило материал, в котором рассказывается о бурной личной жизни классика русской литературы.

//В мире

Шесть человек попали в больницы после поломки телетрапа в аэропорту США

Шесть человек попали в больницы после поломки телетрапа в аэропорту США

Из-за поломки телетрапа в международном аэропорту Балтимор-Вашингтон в американском штате Мэриленд пострадали не менее шести человек. Соответствующую информацию предоставило руководство авиагавани.

//Общество

ВКС России в 2019 году получат новейший ЗРК "Витязь"

ВКС России в 2019 году получат новейший ЗРК "Витязь"

В будущем году году Воздушно-космические силы Российской Федерации получат новый ЗРК С-350 "Витязь", а также около десяти комплектов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

//В мире

Американский эксперт рассказал, как Запад самостоятельно разрушил отношения с РФ

Американский эксперт рассказал, как Запад самостоятельно разрушил отношения с РФ

Американский специалист в сфере политики безопасности Института Катона (Вашингтон) Тед Карпентер рассказал, как действия властей США и их союзников привели к кризису в отношениях между РФ и Западом.

//Общество

Лукашенко сделал оргинальный подарок Путину на Новый год

Лукашенко сделал оргинальный подарок Путину на Новый год

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал оригинальный подарок Владимиру Путину на Новый год. Белорусский лидер прилетал на этой неделе в Москву два раза во вторник и субботу.

//В мире

Украинские силовики обстреляли пригород Донецка

Украинские силовики обстреляли пригород Донецка

Украинские силовики в субботу, 19 декабря, вечером обстреляли из миномета, гранатометов и крупнокалиберных пулемётов пригород Донецка и юг ДНР, несмотря на договоренность о перемирии в регионе с 29 декабря.

//В мире

Клинцевич высказался по закону Порошенко о расширении морской зоны Украины

Клинцевич высказался по закону Порошенко о расширении морской зоны Украины

Франц Клинцевич высказался по поводу подписанного Петром Порошенко закона о расширении морских границ Украины и наказание для нарушителей. Закон расширяет подконтрольную Киеву морскую территорию на 12 морских миль.

//live

«Лукашенко прикрывает нас с запада!»

«Лукашенко прикрывает нас с запада!»

Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко длились 3,5 часа и прошли за закрытыми дверями. Ранее Дмитрий Песков посоветовал не ждать прорыва от этих переговоров. О «батьке» размышляет председатель КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ...

//Шоу-бизнес

Как изменилась жизнь Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина после признания о раке

Как изменилась жизнь Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина после признания о раке

Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин и его супруга певица Наталья Сенчукова рассказали, как изменилась их жизнь после публичного признания в том, что у них был диагностирован рак.

//Общество

Лукашенко не остался в Москве поиграть с Путиным в хоккей на Красной площади

Лукашенко не остался в Москве поиграть с Путиным в хоккей на Красной площади

В Москве 29 декабря состоялась встреча Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко. Российский президент рассказал, что после переговоров его коллега заторопился в Минск.

//В мире

Латвия: признание агента из «мешков» КГБ

Латвия: признание агента из «мешков» КГБ

20 декабря Национальный архив Латвии опубликовал ранее засекреченные документы КГБ ЛССР. В числе агентов столь серьезной организации значился известный в Латвии писатель Николай Гуданец. «Аргументы Недели» решили поговорить с писателем на эту тему. Николай не отказал.

//Общество

В Минтруде сообщили, насколько повысятся пенсии россиян в 2019 году

В Минтруде сообщили, насколько повысятся пенсии россиян в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал, насколько повысятся пенсии россиян в 2019 году. По словам министра, средний прирост пенсии составит одну тысячу рублей.

//Шоу-бизнес

Екатерина Климова потрясающе выглядит в сером платье и сапогах-ботфортах

Екатерина Климова потрясающе выглядит в сером платье и сапогах-ботфортах

Актриса Екатерина Климова потрясающе выглядит в серо-жемчужном нарядном платье и сапогах-ботфортах на высоких каблуках. Климова - многодетная мама, воспитывает двух дочек и двоих сыновей.

//Общество

Появились уточненные данные о погибших и пострадавших в ДТП в ХМАО

Появились уточненные данные о погибших и пострадавших в ДТП в ХМАО

Крупное ДТП произошло днем на 820 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск Нефтеюганского района ХМАО. В результате столкновения автобуса, перевозящего вахтовиков, и грузовой машины, погибли шесть человек.

//Общество

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 9 января 2019 года

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 9 января 2019 года

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 9 января 2019 года. Тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 20 процентов вверх и вниз от базовой цены, установленной Центробанком. Изменится и формула расчета КВС.

//В мире

Порошенко подписал закон о расширении морских границ Украины

Порошенко подписал закон о расширении морских границ Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о морских границах Украины и наказании для их нарушителей. Закон "О прилегающей зоне Украины" опубликован на сайте украинского президента.

//Общество

Оливье - самый популярный в Рождественские дни салат в Италии

Оливье - самый популярный в Рождественские дни салат в Италии

Салат "Оливье" на Рождество и рождественские каникулы больше всего пользуется спросом в Италии. В супермарке во Флоренции россияне заметили, что в супермаркете "Оливье" раскупают быстрее, чем какие-либо другие.

//Общество

Ученые выявили, почему люди переедают и становятся обжорами

Ученые выявили, почему люди переедают и становятся обжорами

Ученые выявили причину переедания людей, почему они становятся обжорами. В Германии специалисты из Института исследования метаболизма имени Макса Планка провели эксперимет и объяснили причину обжорства.

//Общество

Убийство топ-менеджера нефтяной компании запечатлела видеокамера

Убийство топ-менеджера нефтяной компании запечатлела видеокамера

Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен момент убийства 61-летнего мужчины - топ-менеджера нефтяной компании. Судя по видео, Шалва Шаляхов с женщиной зашли в лифт...

//Шоу-бизнес

Блогер Лена Миро раскритиковала Валентина Юдашкина и ноги его дочери

Блогер Лена Миро раскритиковала Валентина Юдашкина и ноги его дочери

Блогер Лена Миро вечно кого-то критикует и ругает. Перед Новым годом под критику этой дамочки попались модельер Валентин Юдашкин и его единственная дочь Галина, певицы Лолита Милявская и Вера Брежнева.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры