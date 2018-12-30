В 2019 году автономера будут выдавать по месту регистрации владельца

В Министерстве внутренних дел РФ предложили в 2019 году ввести изменения в правила регистрации транспортных средств. По инициативе МВД, автовладельцы при постановке своей машины на учет в Госавтоинспекции будут получать номера региона, в котором они зарегистрированы.

Срок вступления в силу нового стандарта для автомобильных и мотоциклетных номеров может быть сдвинут с 1 января на 4 августа 2019 года, - сообщает Газета.ру.

Судя по тексту документа, владельцы автомобиля смогут получить номера, находясь в любом регионе Российской Федерации. Но номерные знаки будут содержать указание на субъекта Российской Федерации в котором зарегистрирован автовладелец.

В настоящее время законодательство позволяет получить номера субъекта РФ, в котором регистрируется машина.