Стало известно, какая погода будет в Москве в новогодние праздники

Синоптики сегодня рассказали, какая погода будет в Москве в грядущие новогодние праздники. Информацией в воскресенье, 30 декабря, поделился главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, днем 31 декабря будет идти небольшой снег, температура воздуха в столице будет составлять минус 2 – минус 4 градуса. В новогоднюю ночь в городе будет облачно, ожидается снег и температура до минус 6 градусов.