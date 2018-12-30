В будущем году году Воздушно-космические силы Российской Федерации получат новый ЗРК С-350 "Витязь", а также около десяти комплектов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России отметили, что "Витязь" – это самоходная пусковая установка, которая работает совместно со всеракурсным радаром, способным сканировать окружающее пространство, а также командным пунктом, созданным на базе шасси спецавтомобиля БАЗ.