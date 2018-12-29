Лукашенко сделал оргинальный подарок Путину на Новый год
29 декабря 2018, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал оригинальный подарок Владимиру Путину на Новый год.
Белорусский лидер прилетал на этой неделе в Москву два раза во вторник и субботу.
В один из приездов он подарил своему российскому коллеге четыре мешка своей картошки и сало. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт 29 декабря приняла участие в записи новогодней программы на телеканале "Беларусь 1" и рассказала о подарках, - сообщает РИА Новости.
Лукашенко и Путин в Москве во время первой встречи обсуждали цены на энергоресурсы, предстоящие изменения в российском налоговом законодательстве и интеграцию в рамках Союзного государства.