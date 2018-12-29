В Забайкальском крае шесть человек отравились мышьяком из водопровода

В Забайкалье крае шесть жителей поселка Приисковый Нерчинского района, а также двое детей, отравились мышьяком. Диагноз подтвержден.

Еще у 24 человек врачи нашли похожие симптомы. В четверг был введен режим ЧС в поселке, пишет ОТР.

Также, как сообщает Телеинформ, в Тайшете умер младенец. Он отравился молоком пьяной матери.