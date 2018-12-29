Лукашенко не остался в Москве поиграть с Путиным в хоккей на Красной площади

В Москве 29 декабря состоялась встреча Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко. Российский президент рассказал, что после переговоров его коллега заторопился в Минск. По словам Путина, он предлагал Лукашенко остаться сыграть в хоккей на Красной площади.

29 декабря российский лидер принимает участие в проходящем на катке на Красной площади товарищеском хоккейном матче "Ночной лиги".

Путин понимает, почему Лукашенко отказался - у него в Минске много вопросов, дел текущих, перед Новым годом их всегда много.

"Но мы с ним договорились, что мы, если увидимся, поиграем вместе и на лыжах покатаемся", - сказал президент РФ в эфире телеканала "Россия-24".

А про себя Владимир Путин рассказал, что Новый год встретит в Москве, и планов у него особых нет.

"Потом посмотрим, может, там в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь", - поделился президент.

Вместе с Президентом на лёд вышли, в частности, Министр обороны Сергей Шойгу, ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, - сообщается на сайте Кремля.

Итгов матча пока нет.