В Минтруде сообщили, насколько повысятся пенсии россиян в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал, насколько повысятся пенсии россиян в 2019 году. По словам министра, средний прирост пенсии составит одну тысячу рублей. Топилин объяснил, что прибавка будет зависеть от стажа работы и размера заработка.

Индекс увеличения пенсий в 2019 году составляет 7,05%. Больше прибавка будет у тех граждан, у кого больше пенсия.

"Если пенсия ниже, допустим 10 тысяч рублей, то увеличение пенсии составит 705 рублей... Если пенсия около 20 тысяч... прирост составит где-то около 1,6−1,7 тысячи рублей. То есть у всех будет разный прирост, и это очень важно", — сказал Топилин в эфире "России-24". Он подчеркнул, что у россиян с небольшими доходами прибавка будет меньше.

Как заверил Топилин, все в любом случае будут получать как минимум прожиточный минимум пенсионеров в том или ином регионе. Увеличения все, выплаты идут с первых чисел января, все будут получать уже новую пенсию.

Премьер Дмитрий Медведев заверил ранее, что деньги на пенсии есть.