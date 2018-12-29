Нарколог: Алкоголь имеет свойства, которые опасны для человека

Алкоголь может продлить жизнь людям с сердечной недостаточностью. Об этом рассказали учёные Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, которые опубликовали статью в журнале JAMA Network Open.

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун отметил позитивное влияние спиртного на эмоциональное и психологическое состояние человека, однако подчеркнул и то, что алкоголь имеет свойства, опасные для человека. Об этом сообщает НСН.

"Прежде всего, алкоголь в малых дозах является адаптогеном. То есть, он способствует уменьшению влияния стрессовых факторов на человека, внутреннего напряжения, улучшает сон, успокаивает. Если бы можно было его использовать редко и умерено, безусловно, это средство оказало бы человечеству огромную помощь. Потому что тогда стресс, тяжёлые травмы, ранения переносятся человеком лучше — уменьшается градус наступления шока", - рассказал нарколог.