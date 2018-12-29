Жителям Московской области объяснили, как безопасно украшать елку

Специалисты подмосковного отделения МЧС России рассказали жителям о правилах безопасности при украшении новогодней елки. Они напомнили то, что причиной пожара может стать живое и искусственное дерево.

Нужно ставить елку нужно подальше от отопительных приборов, плит и каминов, потому что хвоя вспыхивает мгновенно. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Также врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун сказал, что скидки в магазинах действительно могут способствовать росту продаж спиртных напитков. Об этом пишет НСН.

«Не слышал о подобных исследованиях. Можно только предполагать, что любое снижение цены сподвигает человека на решение что-то купить в то время, как он не собирался это покупать, то есть здесь это может действовать, как и по другим группам товаров. Раз магазины используют данный способ продажи, увеличения продаж, то очевидно, на алкогольную продукцию это тоже распространяется», - отметил эксперт.