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Жителям Московской области объяснили, как безопасно украшать елку
29 декабря 2018, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты подмосковного отделения МЧС России рассказали жителям о правилах безопасности при украшении новогодней елки. Они напомнили то, что причиной пожара может стать живое и искусственное дерево.
Нужно ставить елку нужно подальше от отопительных приборов, плит и каминов, потому что хвоя вспыхивает мгновенно. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.
Также врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун сказал, что скидки в магазинах действительно могут способствовать росту продаж спиртных напитков. Об этом пишет НСН.
«Не слышал о подобных исследованиях. Можно только предполагать, что любое снижение цены сподвигает человека на решение что-то купить в то время, как он не собирался это покупать, то есть здесь это может действовать, как и по другим группам товаров. Раз магазины используют данный способ продажи, увеличения продаж, то очевидно, на алкогольную продукцию это тоже распространяется», - отметил эксперт.
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