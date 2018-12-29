Появились уточненные данные о погибших и пострадавших в ДТП в ХМАО

Крупное ДТП произошло в субботу, 29 декабря, днем на 820 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск Нефтеюганского района ХМАО. В результате столкновения автобуса, перевозящего вахтовиков, и грузовой машины, погибли шесть человек. 18 человек пострадали.

По предварительным данным, погибл два человека - жители Уфы, один человек — из Отрадного (Самарская область), и один — из Краснодара, - сообщает URA.RU.

Погибли:

Николай Рыбак (1959 года рождения),

Константин Жедик (1960 года рождения),

Анатолий Иванов (1964 года рождения),

Алексей Вислаушкин (1972 года рождения),

Расим Агаханов (1973 года рождения)

Альберт Т.

Пострадали: Тимур Галимов (1984 года рождения), Виталий Щербаков (1988 года рождения), Никита Кравченко (1988 года рождения), Альберт Тагильбаев (1977 года рождения), Петр Рябушкин (1964 года рождения), Марат Ромашкин (1989 года рождения), Антон Умрихин (1985 года рождения), Александр Симонович (1987 года рождения), Руслан Искандаров (1989 года рождения), Максим Усов (1979 года рождения), Евгений Мамай (1984 года рождения), Наиль Мансуров (1988 года рождения), Артур Зарипов (1986 года рождения), Руслан Райманов (1987 года рождения), Александр Штранцев (1991 года рождения), Ильдус Яппаров (1961 года рождения) и Александр Н., - передает РЕН-ТВ.

Состояние пострадавших людей оценивается как средне-тяжелое. 6 человек направлены в Нефтеюганскую районную больницу, 6 человек – в Нефтеюганскую окружную клиническую больницу, 6 - доставлены в Пойковскую больницу. Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.

По предварительным данным СКР, водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом. По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на место происшествия выехала группа следователей и следователей-криминалистов аппарата следственного управления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.