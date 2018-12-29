Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 9 января 2019 года. О том, что расширение тарифного коридора ОСАГО начнет действовать с этой даты, сообщил Центробанк.

Согласно информации регулятора, "указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением совета директоров Банка России вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу".

Тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 20 процентов вверх и вниз от ставок базовой цены, установленной Центробанком. Соответственно, ценовые рамки в пределах 3,432 – 4,118 тысячи рублей, которые действовали раньше, в 2019 году будут изменятся до 2,746 - 4,942 тысячи рублей.

Изменится и формула расчета коэффициента возраст-стаж (КВС). Он предусматривает 58 ступеней градации вместо действующих четырех. Для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных - повышен.