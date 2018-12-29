Потомственный шаман: Как привлечь удачу в новом году

Как выяснили перуанские шаманы, обряд поможет принести в мир силу, энергию и спокойствие. Они провели предновогодний обряд на одном из пляжей возле Лимы.

Как привлечь удачу в Новом году рассказала потомственный шаман Елена Батыр, сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

"Я хочу сказать, что перуанские шаманы правы. Поэтому нужно задабривать духов – покровителей нашей планеты. Есть духи у землетрясений, воды, людей. Их нужно задабривать, чтобы они поели сладкого, остались довольны и не устраивали нам каких-то катаклизмов. С точки зрения шаманизма, это так", - отметил он.

Как пишет НСН, президент российской ассоциации сомелье Алексей Сидоров отметил, что «Советское шампанское» для профессионалов – это просто газированный напиток.

Также руководитель отделения психопатологии болезней и зависимостей в Московском научно-практическом центре наркологии Михаил Михайлов не согласился с тем, что употребление водки дает пользу для организма.

"Зачем люди вообще пьют алкоголь? Если они употребляют вино, то здесь возможно множество объяснений (но, по сути, отговорок): чтобы оценить его тонкий аромат, переход вкуса в послевкусие, игру лучей солнца в рубиновых оттенках бокала и т. д. Короче, вину посвящено столько лирики, чтобы скрыть „стыдную“ правду: люди пьют, чтобы сделаться пьяными. Потребители водки в этом смысле „честнее“, они не укрывают свою цель за поэтическим флером не имеющих отношения „к делу“ мотивов", - рассказал он Ридусу.