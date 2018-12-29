Оливье - самый популярный в Рождественские дни салат в Италии

Салат "Оливье" по русским рецептам - на Рождество и рождественские каникулы больше всего пользуется спросом в Италии. В супермаркете в городе Флоренция туристы-россияне заметили, что в супермаркете "Оливье" раскупают быстрее, чем какие-либо другие салаты. Какие салаты приготовить на Новый год

Девушка из Москвы Алёна прислала "Аргументам недели" фото из итальянского супермаркета в чудесном городе Флоренция. "В Италии русский салат оливье пользуется спросом. Только успевают поддоны выносить", - рассказала Алёна.

Судя по фото, в салат многовато майонеза добавляют. Или только кажется?

В сети советуют приготовить салат "Сытый боцман". Возможно, это многим покажется дорого. Но, может попробовать немного вкуснятины, чем есть до отвала традиционные салаты.

Ингредиенты для салата "Сытый боцман":

Малосольная красная рыба – 150 г

Кальмары – 2-3 тушки

Красная икра – 2 ст.л. с горкой

Пармезан – 60 г

Яйца вареные – 2 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Способ приготовления: кальмары почистить и отварить. Не более двух минут. Сваренные кальмары нарезать соломкой и добавить немного майонеза. Первый слой салата - красная рыба. Слои смазывать майонезом. Далее - яйца, кальмары, сыр. Украсить салат красной икрой.

Научим, как почистить кальмары.

Тщательно промыть холодной водой тушку. Потом положить в миску и обдать крутым кипятком. Кожица сойдет сама. Еще раз хорошенько промыть тушку. Долго варить кальмары нельзя, будут жесткими.