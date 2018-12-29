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Оливье - самый популярный в Рождественские дни салат в Италии
29 декабря 2018, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]
Салат "Оливье" по русским рецептам - на Рождество и рождественские каникулы больше всего пользуется спросом в Италии. В супермаркете в городе Флоренция туристы-россияне заметили, что в супермаркете "Оливье" раскупают быстрее, чем какие-либо другие салаты.
Девушка из Москвы Алёна прислала "Аргументам недели" фото из итальянского супермаркета в чудесном городе Флоренция. "В Италии русский салат оливье пользуется спросом. Только успевают поддоны выносить", - рассказала Алёна.
Судя по фото, в салат многовато майонеза добавляют. Или только кажется?
В сети советуют приготовить салат "Сытый боцман". Возможно, это многим покажется дорого. Но, может попробовать немного вкуснятины, чем есть до отвала традиционные салаты.
Ингредиенты для салата "Сытый боцман":
Малосольная красная рыба – 150 г
Кальмары – 2-3 тушки
Красная икра – 2 ст.л. с горкой
Пармезан – 60 г
Яйца вареные – 2 шт.
Майонез – 2 ст.л.
Способ приготовления: кальмары почистить и отварить. Не более двух минут. Сваренные кальмары нарезать соломкой и добавить немного майонеза. Первый слой салата - красная рыба. Слои смазывать майонезом. Далее - яйца, кальмары, сыр. Украсить салат красной икрой.
Научим, как почистить кальмары.
Тщательно промыть холодной водой тушку. Потом положить в миску и обдать крутым кипятком. Кожица сойдет сама. Еще раз хорошенько промыть тушку. Долго варить кальмары нельзя, будут жесткими.
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