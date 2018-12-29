Чем новогодняя Москва привлекает туристов?

Столица в новогоднее время бьет туристические рекорды. Так, гостиницы в Москве на Новый год и зимние каникулы заполнены более чем на 90%.

Эксперт по туризму и гостиничному бизнесу Стелла Халикова-Брундукова рассказала, что в Москву в новогодние праздники приезжают как из регионов, так и из Санкт-Петербурга, сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

Также член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик, Денис Руденко оценил гид организации. Он считает, что из этого списка можно смело выбирать любое вино, пишет НСН.

В каждом обществе — будь то Россия, Британия, Финляндия, США, да все что угодно — каждый год повторяются одни и те же праздники, памятные даты. Все эти торжества сопровождаются употреблением алкоголя. Об этом Ридусу рассказал эксперт Михаил Смирнов.