Ученые выявили, почему люди переедают и становятся обжорами

Ученые выявили причину переедания людей, почему они становятся обжорами. В Германии специалисты из Института исследования метаболизма имени Макса Планка провели эксперимет и объяснили причину обжорства.

12 добровольцев разделили на две группы. Одни получали сладкий молочный коктейль, а другие – безвкусную смесь. После приема коктейля и смеси все участники экперимента прошли магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографии. Ученые отметили, что сладкий молочный коктейль добровольцы пили с наслаждением, но не чувствовали насыщения. Участники из второй группы смогли выпить не более двух стаканов смеси, - сообщает РИА Новости со ссылкой на портал EurekAlert.

Ученым известно, что выброс гормона дофамина (вызывающего чувство удовлетворения) происходит два раза – при пережевывании и при попадании пищи в желудок. Исследователи заключили, что у участников, пивших сладкий коктейль, первый выброс элемента подавлял следующий, а это вело к увеличению интервала между двумя фазами, по этой причине притуплялось чувство насыщения.

По словам экспертов, поэтапная выработка гормона может вызывать переедание и ожирение. Ученые посоветовали ограничивать порции вкусной, но не очень питательной пищи.