Убийство топ-менеджера нефтяной компании запечатлела видеокамера

Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен момент убийства 61-летнего мужчины - топ-менеджера нефтяной компании. Судя по видео, представитель совета директоров компании "Мастер-Нефть" с женщиной зашли в лифт.

В Москве в жилом доме убит бенефициар нефтяной компании

Через несколько минут кабина лифта вернулась на этаж. Через открытые двери видно, как над телом мужчины склонился человек в чернй куртке и в маске, скрывающей его лицо, - сообщает РИА Новости.

Тело мужчины с множественными колото-резаными ранами нашли ночью в лифтовом холле дома на улице Гарибальди в Москве.

Согласно данным из открытых источников, Шалва Шаляхов был учредителем компании, работающей с "Лукойлом".

Подозреваемого в совершении преступления задержали по горячим следам. Возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве.