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Убийство топ-менеджера нефтяной компании запечатлела видеокамера
29 декабря 2018, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен момент убийства 61-летнего мужчины - топ-менеджера нефтяной компании. Судя по видео, представитель совета директоров компании "Мастер-Нефть" с женщиной зашли в лифт.
Через несколько минут кабина лифта вернулась на этаж. Через открытые двери видно, как над телом мужчины склонился человек в чернй куртке и в маске, скрывающей его лицо, - сообщает РИА Новости.
Тело мужчины с множественными колото-резаными ранами нашли ночью в лифтовом холле дома на улице Гарибальди в Москве.
Согласно данным из открытых источников, Шалва Шаляхов был учредителем компании, работающей с "Лукойлом".
Подозреваемого в совершении преступления задержали по горячим следам. Возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве.
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