Как депутат зарабатывает на дорожном строительстве и «изгоняет» мигрантов?

Став муниципальным депутатом, Дмитрий Шувалов настоял на создании специальной комиссии по дорожно-транспортной инфраструктуре и стал ее председателем.

На первый взгляд весьма похвально, ведь только у него диплом МАДИ, а значит, кому, как не Шувалову вывести работу на новый уровень. Но во всем этом есть одна маленькая тонкость: пока шла избирательная кампания, дальновидный кандидат зарегистрировал строительную фирму, и теперь сам себе будет одобрять работы и контракты. Известен Шувалов еще и странной историей с «изгнанием» мигрантов из одного многоэтажного дома в Некрасовке, где фигурирует и чиновник.

Ради желанного мандата в депутаты, пусть и муниципальные, столичные кандидаты шли по головам конкурентов. Большинство действительно хотели изменить жизнь в районах Москвы к лучшему. Но есть, к сожалению, и такие, у кого были куда более корыстные интересы.

В 2017 году Дмитрий Шувалов избрался муниципальным депутатом в столичной Некрасовке. Выдвигался региональным отделением КПРФ, хотя в партии не состоит. И пока шла избирательная кампания, весьма удачно зарегистрировал фирму – ООО «Русградопроект». Он же является ее генеральным директором.

Официальная версия похода в бизнес: мол, не верил до конца, что победит на выборах, и решил «соломку подстелить». Однако ну совершенно случайно сферой деятельности шуваловской компании является строительство: инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управления проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

Сам подписывает разрешение, сам строит

Расчет был прост: став депутатом, Дмитрий Шувалов настоял на создании специальной комиссии по дорожно-транспортной инфраструктуре и стал ее председателем. С точки зрения неискушенного избирателя – весьма похвально. Молодой депутат, а Шувалов – 1984 года рождения, решил навести в районе порядок в строительной сфере. И кому как не ему возглавить эту работу, человеку со специальным образованием. В 2006 году Шувалов окончил Московский автомобильно-дорожный институт (Государственный технический университет) и получил диплом по специальности «Безопасность дорожного движении». Кроме того, он имеет опыт работы в МосгортрансНИИпроекте.

Так вот вся хитрость заключается в том, что теперь Шувалов сам себе будет одобрять работы и контракты, поскольку ни одна фирма не может получить подряд на разработку строительства в районе без подписи созданной им комиссии. Как стало известно, ряд договоров гражданско-правового характера с фрилансерами-проектировщиками, «продвинутый» мундеп уже заключил.

У Дмитрия Шувалова на данный момент уже есть несколько договоров по Москве и Московской области с подрядными строительными организациями, которым необходимо просчитать безопасность дорожного движения при строительстве. В его задачу входить расчет безопасных подъездов, развязок, ширины дорог по ГОСТу в зависимости от загрузки и тому подобного.

«Деловая хватка»

Отметим, что «деловая хватка» Шувалова проявлялась и ранее, особенно хорошо у него получалось договариваться с чиновниками-мошенниками.

Лет пять назад нынешний депутат купил себе квартиру в Некрасовке, в доме 27 корпус 1 по Рождественской линии. Дом этот социальный, и порядка 150 квартир в нем принадлежат управе. Так вот кто-то из чиновников сдавал их мигрантам по 25-30 тыс. рублей в месяц, а деньги присваивал себе. Собственники квартир, естественно, были недовольны. Кого обрадует, если из соседней квартиры поутру вываливаются по 10-15 человек? Да и арендаторы все время менялись.

Дмитрий Шувалов быстро сориентировался и создал группу активистов из 15 человек, которые вместе с полицейскими стали ежедневно устраивать рейды по этим квартирам. Полиция забирала мигрантов в отдел, но тут же отпускала, поскольку у всех были разрешения на временное проживание.

Борьба длилась долго, в конечном итоге активисты выяснили, кто сдает эти квартиры. Но устраивать скандал и разглашать имя чиновника не стали. После «переговоров» дому была выделена бесплатная охрана, а чиновник-мошенник спокойно перевел мигрантов в соседние дома.

Заметим, что факт якобы избавления соседей по дому от мигрантов, возможно, и сыграл положительную роль во время выборной кампании в муниципалитет. Так что расчет был сделан верный. Ведь для своих избирателей Шувалов - обыкновенный инженер МосгортранстНИИпроекта, выигравший войну с мигрантами. Никому и невдомек, что активист, по всей видимости, просто вступил в сговор с чиновником-махинатором. В итоге и мигранты в районе остались, просто перекочевали в соседние дома, что, впрочем, не мешает им через некоторое время вернуться и в свой «родной подъезд», и сам Шувалов весьма неплохо устроился. Как говорится, ничего личного – только бизнес.