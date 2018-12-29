Руфат Абясов: «2019-й год будет определяющим для криптовалют»

Руфат Абясов - вице-президент Ассоциации Биткоин Россия по инвестициям рассказал нашему корреспонденту о том, каким будет 2019 год для криптовалюты, куда лучше инвестировать средства и что изменится в Telegram с введением платформы TON.

-Руфат, канал Ассоциация Биткоин Россия - один из многих популярных каналов в телеграме про криптовалюту. В чем ваше отличие от других?

- Ну, во первых я не думаю, что таких как мы много) На самом деле, если проводить параллели, мы единственные в своем роде - я не видел много каналов с тем же уровнем компетенций и многопрофильного бэкграунда в инвестиционной индустрии, который есть у членов команды АБР - это и прямые инвестиции, опыт создания больших компаний в системообразующих отраслях экономики Российской Федерации, финансовые инвестиции на фондовом и срочном рынках США, позитивный опыт участия в IPO таких знаковых проектов как Facebook, Yandex, Alibaba и др., а также образовательных проектах федерального уровня с ТОП-15 ВУЗами Москвы и РФ. Наше основное конкурентное преимущество именно в компетенции каждого отдельного участника и команды в целом. И мы на самом деле не совсем про криптовалюту, точнее не только про нее. Мы, как Ассоциация Биткоин Россия, как и наш канал. скорее про Цифровую Экономику, которая уже имеет место быть. Мы про формирование и объединение комьюнити, участие в законодательных инициативах по грядущему регулированию, создание образовательных программ по повышению финансовой грамотности, а также про внедрение опыта зарубежных проектов в российскую криптоэкономику.

- Каким будет 2019 год для крипты?

- 2019 будет однозначно непростым для классических рынков - американский фондовый рынок, commodities, недвижимость, очередной пузырь перекредитованности в США раздут в секторе компаний средней и малой капитализации, что возможно и станет триггером к падению рынков. Курс доллара продолжает укрепляться, и это однозначно приведет к ослаблению экономики в США, что непременно повлечет за собой аналогичную ситуацию во всем мире, особенно в развивающихся странах. У рынка цифровых активов будет как минимум два сценария:

1) дальнейший даунтренд вместе с основными видами базовых активов: американские акции, нефть и тд.;

2) постепенное «переливание» денег в Биткоин как аналог защитного актива - «цифровое золото».

Второй сценарий менее вероятен, однако возможен в случае готовности технической инфраструктуры и законодательной базы для институционалов к середине 2019 года. Но поживем – увидим)

- В какие проекты лучше инвестировать средства в наступающем году?

- В своем образовательном проекте Криптовалюты 2.0 мы четко дали им определение с учетом той турбулентности, которая царит на рынках. Вот оно: Криптовалютой 2.0 называется цифровой актив, имеющий действующую бизнес-модель с применением технологии в реальной жизни, подпадающий под регуляцию законодательства одной или нескольких мировых юрисдикций и являющийся ликвидным финансовым инструментом - капитализация более $1 млрд. / оборот более $100 млн. Я думаю, здесь все исчерпывающе). В текущей ситуации на финансовых рынках вообще и затяжном даунтренде на рынке криптовалют, в частности, я бы рекомендовал входить только в проекты из ТОП-10. Во всяком случае, до тех пор, пока не наметится четко выраженная смена общей тенденции.

- Что изменится в телеграм с введением платформы TON?

- На мой взгляд идея создания подобной глобальной децентрализованной экосистемы волновала сознание шифропанков, криптографов, программистов и либертарианцев еще с 80-х годов прошлого века. После того как Сатоши создал и внедрил Биткоин, некоторые грани этой идеи стали поэтапно реализовываться. Конечно, проект братьев Дуровых имеет все шансы изменить мир. Совершенно правильный подход - начать с формирования активного комьюнити через мессенджер Telegram - самого простого способа привлечь аудиторию. А дальше, в эту систему будет включено практически все, чем мы пользуемся в интернете и не только: собственная криптовалюта Gram, которая по словам разработчиков, будет обрабатывать миллионы транзакий в секунды, Telegram паспорт, который будет способствовать соблюдению законодательства в сфере AML, платные прокси сервисы, DNS, TON storrage - аналог торрентов и тд. Итоговой целью братьев Дуровых, на мой взгляд, является создание нового мира, своего рода децентрализованного интернет государства Open Network. Слово Telegram, кстати, исчезнет из названия, но останется при мессенжере. Если говорить о Gram, то все токены не поэтапно эмитируюся на основе майнинга, как, например, в случае с Биткоином, где алгоритм расписан на десятилетия вперед, а были эмитрированы одним разом в количестве 5 млрд Gram для продажи инвесторам. При этом у TON есть свой аналог ФРС - TON Reserve, который будет выполнять роль ЦБ для поддержания курса, совершая время от времени интервенции. Я не в праве давать оценок, ведь не только Дуров, но и любой предприниматель, который улучшает нашу с вами жизнь, заслуживает уважения, но децентрализация в этом Интернете 2.0, в который Дуров намерен превратить TON, на мой взгляд довольно условна. А отвечая на вопрос что измениться: поживем - увидим.