Почему так мало убегают из российских колоний и СИЗО?

Как писал Чехов, посетив дальневосточные остроги, заключённый не может не хотеть убежать и, самое главное, – не должен.



В России совершается меньше всех в мире побегов из мест заключения. Научно-исследовательский институт ФСИН РФ отмечает, что в 2017 г. зафиксировано всего пять побегов из колоний и СИЗО, в то время как в США – 1,6 тысячи. Во Франции насчитали 69 таких случаев, и даже в Норвегии, где менее 4 тыс. заключённых, 11 зэков бежали. Сами же эксперты признают, что эти данные говорят об уровне охраны в России, но не о безопасности в тюрьмах.



Из 22 попыток побегов в нынешнем году удались только две. Ведомство связывает это с модернизацией охранных систем в местах заключения. В эти мероприятия вложены миллиарды рублей.



Убежать бывает несложно, если подвернётся подходящая ситуация. Но у побега, как у всякого рискованного предприятия, бывает и печальная сторона, когда жизнь беглеца внезапно прерывается пулей.



Различные истории классических и шедевральных побегов, подкопов рассказываются в свежем номере "Аргументов недели".



