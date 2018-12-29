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Почему так мало убегают из российских колоний и СИЗО?
29 декабря 2018, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]
Как писал Чехов, посетив дальневосточные остроги, заключённый не может не хотеть убежать и, самое главное, – не должен.
В России совершается меньше всех в мире побегов из мест заключения. Научно-исследовательский институт ФСИН РФ отмечает, что в 2017 г. зафиксировано всего пять побегов из колоний и СИЗО, в то время как в США – 1,6 тысячи. Во Франции насчитали 69 таких случаев, и даже в Норвегии, где менее 4 тыс. заключённых, 11 зэков бежали. Сами же эксперты признают, что эти данные говорят об уровне охраны в России, но не о безопасности в тюрьмах.
Из 22 попыток побегов в нынешнем году удались только две. Ведомство связывает это с модернизацией охранных систем в местах заключения. В эти мероприятия вложены миллиарды рублей.
Убежать бывает несложно, если подвернётся подходящая ситуация. Но у побега, как у всякого рискованного предприятия, бывает и печальная сторона, когда жизнь беглеца внезапно прерывается пулей.
Различные истории классических и шедевральных побегов, подкопов рассказываются в свежем номере "Аргументов недели".
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