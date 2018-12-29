Строительство яхтенной марины в Балаклаве станет новой достопримечательностью

Начало строительства яхтенной марины, способной стать новой достопримечательностью Балаклавы, запланировано на 2020 год. А в течение следующего, 2019 года, будет вестись ее проектирование, пишут «Аргументы недели-Крым».

Соответствующую информацию журналистам озвучил губернатор Дмитрий ОВСЯННИКОВ.

«Строительство запланировано на 2020 год. Весь 2019 год будет вестись проектирование – контракт заключен с корпорацией «Стройгазмонтаж», – заявил глава города.

Напомним, что компания «Стройгазмонтаж» является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Предприятие также будет возводить музейный комплекс на мысе Хрустальном в Севастополе за 25 миллиардов рублей.

Напомним, что яхтенная марина в Балаклаве станет местом стоянки для судов вместимостью 600 мест. Её строительство будет проводиться в рамках реализации приоритетного проекта «Гражданское развитие района Балаклавской бухты Севастополя в качестве международного центра туризма» по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.