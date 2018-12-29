Глава Республики Крым Сергей Аксенов в субботу проехал по открывшемуся участку первой очереди трассы "Таврида". Движение автомобилей пустили по дороге из Симферополя в Белогорск.

Полностью первая очередь в виде двуполостной трассы от Керчи до Симферополя будет открыта 31 декабря. Общая протяженность трассы - 250.7 километра, пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки.

"Мы проехали на автобусе. Могу сказать, самые хорошие впечатления. На дороге не качает. Дорога построена по современным технологиям", - рассказал Аксенов, которого цитирует издание "Свободная пресса".

Как отмечается, в настоящее время трасса "Таврида" готова на 51%. Все четыре полосы, которые будут пролегать от Севастополя до Крымского моста, планируется открыть для автомобилистов в декабре 2020 года.