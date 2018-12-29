Эксперты называют пенсионную реформу одним из важнейших событий 2018 года

Пенсионная реформа стала одним из важнейших событий 2018 года. И не просто важнейшим, а шокирующим. Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов отметил, что пенсионная реформа коснулась всех в той или иной форме и стала неким знаковым явлением.

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По мнению эксперта, люди никак не ожидали такого решения от власти после выборов президента, - сообщает издание "Свободная пресса". Леонтий Бызов объяснил, что "после президентских выборов люди ожидали каких-то перемен и связывали эти надежды с президентом, которого избрали". "Но когда правительство было сформировано практически без изменений, начался откровенно антинародный курс — прямо противоположный тому, что люди ждали — для многих это стало определенным шоком и развеяло их надежды", - говорит эксперт.

Он отметил, что дело не столько в самой пенсионной реформе, сколько в осознании, что власть работает против нас.

"...Теперь на все другие события, идущие от власти, люди будут смотреть через призму этой новой картинки мира", — подчеркнул эксперт Леонтий Бызов.