Генпрокуратура возбудила дело из-за охоты губернатора Иркутской области

В Иркутской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя, о которой несколько дней "трубят" соцсети. Правоохранителями проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Следователи проверят, как охотился на медведя губернатор Иркутской области

Видеозапись охоты на спящего медведя попала в сети. Лежащего в берлоге зверя расстреляли в упор.

Установлено, что 5 января 2017 года днем неустановленные лица с использованием огнестрельного оружия осуществили незаконную охоту, в ходе которой добыли медведя, а также иных диких животных, - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что разрешения на охоту у ее участников не было.

Установлено, что этими охотниками нарушен приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении правил охоты», которым устанавливается период охоты. Злоумышленниками был причинен ущерб на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в органы дознания. После их рассмотрения возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Данное уголовное дело по требованию прокуратуры в настоящее время расследуется СО МО МВД России «Тулунский».