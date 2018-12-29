Во время похода в горы в окрестностях Судака москвичка сорвалась со скалы

Во время похода в горную местность в окрестностях Судака 33-летняя жительница Москвы сорвалась со скального уступа «Чертов палец» и травмировалась, пишут «Аргументы недели-Крым».

По информации крымского главка МЧС, ЧП произошло накануне днем около восточного обрыва «Шайтан-Дере». Москвичка упала со скалы высотой около 10 метров. Она получила травмы и не могла продолжить путь.

На помощь ей прибыли спасатели, которые оказали пострадавшей первую доврачебную помощь. После женщину эвакуировали в безопасное место и передали сотрудникам скорой помощи с предварительным диагнозом «перелом тазобедренного сустава».

С пострадавшей находилась ее дочь, в медицинской помощи не нуждалась.