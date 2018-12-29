Росгвардейцы обнаружили в зоне Керченского пролива авиабомбу в 250 кг

Росгвардейцы обнаружили в прибрежной зоне Керченского пролива 250-килограммовую авиабомбу. Боеприпас со следами коррозии нашли сотрудники, обеспечивающие общественную безопасность в этом районе, пишут «Аргументы недели-Крым».

Специалисты, прибыв на место, определили, что это – авиабомба времен Великой Отечественной войны. Убедившись, что боеприпас не сдетонирует при перевозке, росгвардейцы передали снаряд взрывотехникам МЧС России по Керчи для его уничтожения.