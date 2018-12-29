Пользователи автодорожной части Крымского моста будут экономить 11 млрд руб

Пользователи автодорожной части моста через Керченский пролив в сумме будут экономить 11 миллиардов рублей ежегодно.Об этом сообщил глава Министерства транспорта России Евгений ДИТРИХ, пишут «Аргументы недели-Крым».

По его словам, ведомство посчитало вложения, направленные на строительство моста, и эффект от возможности передвигаться через Керченский пролив напрямую.

«Экономия потребителей после ввода автодорожной составляющей моста составляет порядка 11 млрд рублей в год», – цитирует ДИТРИХА «Интерфакс».