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Эксперты посоветовали, как не напугать животных новогодним салютом
29 декабря 2018, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне традиционно встречают Новый год мощной канонадой фейерверков. Однако владельцам домашних питомцев стоит помнить, что громкие звуки взрывающейся пиротехники могут напугать животных.
У собак и кошек слух гораздо острей, чем у человека. Звук разрывающегося фейерверка кажется им очень громким и пугает животных. Поэтому не следует брать питомцев на салют или выгуливать их во время массовых запусков фейерверков, напоминают ветеринарные эксперты.
Если все же питомец присутствует во время запуска фейерверков, хозяину необходимо находиться рядом с ним, собаку держать на коротком поводке. Испугавшегося питомца необходимо сразу же успокоить – взять на руки или притянуть к себе, поговорить с ним, погладить, почесать и похвалить. На собаку или кошку следует надеть светодиодный ошейник и жетон с контактными данными владельца – испуганное животное может убежать и потеряться на улице. При этом, как отмечают ветеринары, животные не пугаются бенгальских огней, передает РИА Новости.
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