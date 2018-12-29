В Керчи обокрали палатку с гирляндами и бенгальскими огнями

Трем местным жителям предъявлено обвинение в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Они обокрали палатку с новогодними товарами. Парни разрезали тент и забрали оттуда гирлянды, бенгальские огни, хлопушки и другую атрибутику. После этого они проникли в другую палатку, откуда вынесли около 50 пар кроссовок, пишут «Аргументы недели-Керчь».

Полиция в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установила причастность керчан к совершению кражи. Парни сознались, а похищенный товар был изъят.

Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Керчанам грозит до пяти лет лишения свободы.