Чем кормят свиней, мясо которых мы покупаем в магазинах?

В канун наступающего года Желтой Земляной Свиньи корреспондент «Аргументов недели» поговорил об этих животных с профессором РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, доктором сельскохозяйственных наук Анатолием Овчинниковым.

Одной из тем беседы стало отличие в качестве свинины, которую поставляют в торговые точки крупные агрохолдинги и фермеры. Как рассказал Овчинников, на свинофермах животных кормят стандартными комбикормами для каждой половозрастной группы в соответствии с ГОСТом. Например, для супоросных и холостых свиноматок используется комбикорм СК-1, где основные ингредиенты – ячмень, пшеница, кукуруза.

Фермер включает в рацион свиней имеющиеся в наличии зерновые корма, местные витаминные корма, корма животного происхождения, кормовые добавки. «И тогда и шпик зернистый, и качество мяса отменное», - отметил собеседник «Аргументов недели».