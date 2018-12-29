АН публикуют схему связей террористической организации

В распоряжении издания появилась часть аналитической справки по запрещенной в России террористической организации «Меджлис крымско-татарского народа».

В документе указаны предположительно ключевые фигуры террористической организации. Схема описывает организационные связи руководства меджлиса с бизнес-структурами, и частично с организованными преступными группами.

В схеме пропущены несколько представителей руководящего органа. Предположительно, они не играют ключевых ролей в организации.