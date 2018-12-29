Что мы ожидаем в 2019 году на рынке труда?

Согласно прогнозу Минтруда РФ, уже в первом квартале 2019 года россияне могут лишиться 230 000 рабочих мест. По оценкам специалистов, сокращения прежде всего коснутся финансового и банковского секторов. Минтруд выпукнул 230 тыс. россиян на улицу

Кроме вышеуказанных сегментов рынка, под угрозой сокращения находятся рабочие места на транспорте, на производстве, в энергетике и даже в добывающей промышленности. С учетом того, что Минтруд при этом ничего не сообщил о появлении новых высокооплачиваемых рабочих мест в сегментах машинного обучения, блокчейна или робототехники, каков же прогноз на следующий год?

Рабочие места в новых высокотехнологичных отраслях появляться, конечно будут. Но, во-первых, их будет меньше, чем выпадающих: примерно пять новых рабочих мест на сотню сокращенных. Во-вторых, эти новые рабочие места потребуют качественно иной квалификации, чем та, которой обладают находящиеся под угрозой сокращения сотрудники. В итоге рост безработицы в России увеличится на 1,5-2%, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».