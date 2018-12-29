Первая леди Соединенных штатов Америки Меланья Трамп удивила пользователей сети Интернет своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию. Некоторые сравнили ее с эльфом.

Новую фотографию, на которой Меланья запечатлена рука об руку со своим супругом, президентом США Дональдом Трампом по возвращении четы из недавней поездки в Ирак, опубликовал TIME.

Причиной насмешек пользователей стали зеленое пальто и практически незаметные брюки телесного цвета, в которых Меланья выходит из самолета, совершившего посадку на авиабазе Эндрюс.

"Меланья как будто без штанов", - написала пользователь Susie Heather Tyson в комментариях под фото в Сети. "В этой одежде первая леди похожа на сварливого эльфа", - добавляет Cole.