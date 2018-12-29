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Меланью Трам снова высмеяли в Сети: "Эльф!"
29 декабря 2018, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]
Первая леди Соединенных штатов Америки Меланья Трамп удивила пользователей сети Интернет своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию. Некоторые сравнили ее с эльфом.
Новую фотографию, на которой Меланья запечатлена рука об руку со своим супругом, президентом США Дональдом Трампом по возвращении четы из недавней поездки в Ирак, опубликовал TIME.
Причиной насмешек пользователей стали зеленое пальто и практически незаметные брюки телесного цвета, в которых Меланья выходит из самолета, совершившего посадку на авиабазе Эндрюс.
"Меланья как будто без штанов", - написала пользователь Susie Heather Tyson в комментариях под фото в Сети. "В этой одежде первая леди похожа на сварливого эльфа", - добавляет Cole.
President Trump returns to White House after surprise Iraq trip https://t.co/JMsHF1iiEM— TIME (@TIME) 27 декабря 2018 г.
Buddy-inspired #MelaniaTrump #trump #Melania #elf pic.twitter.com/3LN38y6eBg— Sarah (@sarington) 28 декабря 2018 г.
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