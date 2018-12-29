В Подмосковье сегодня ожидаются туман и изморозь, предупредили в МЧС

Утром и в первой половине дня в субботу, 29 декабря, в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров, изморозь, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром и в первой половине дня 29 декабря по Московской области ожидается туман с видимостью 500-1000 метров, изморозь», - сообщило ГУ МЧС России по Московской области.

Туман представляет опасность для всех участников дорожного движения, напомнили в ведомстве. Специалисты рекомендуют пешеходам быть предельно внимательными, а водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между транспортными средствами и отказаться от резких перестроений на дорогах. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуется по возможности воздержаться от выхода на улицу. При изморози также следует приостановить высотные работы и держаться подальше от линий электропередач.