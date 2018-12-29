В Новый год на Красной площади будут запрещены алкоголь и фейерверки

Жителям и гостям столицы, желающим встретить 2019 год на Красной площади, напомнили о запрете на использование пиротехники и распитие спиртных напитков в местах массовых мероприятий.

«Большая просьба к горожанам и гостям города, которые хотят встретить 2019 год на Красной площади: не приносите на площадь пиротехническую продукцию. Использование пиротехники в местах массовых гуляний угрожает жизни и здоровью людей», - напомнил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Кроме того, фейерверки могут повредить историческую инфраструктуру. Запрет также относится и к алкогольным напиткам, напомнили в департаменте: «В Москве с 2000 года действует распоряжение, в соответствии с которым продажа и употребление алкогольных напитков в ходе массовых мероприятий исключены. Это ограничение распространяется на все площадки празднования», - передает напоминание RT.