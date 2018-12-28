Опубликовано видео первого полета ракетоносца Ту-22М3М

Первый полет новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут. Полет военного самолета проходил на высоте 1,5 километра. Самолёт пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина.

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По данным экипажа полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний. В сети появилось видео полета Ту-22М3М. В ходе полёта были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования, установленного в рамках глубокой модернизации самолета, сообщила пресс-служба ПАО "Туполев". На Ту-22М3М был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе. Самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы.