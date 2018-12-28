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Песков рассказал, как и с кем встретит Новый год Путин
28 декабря 2018, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин встретит Новый год в кругу своих родных и близких людей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что график главы российского государства очень плотный, расписан "до последних минут года".
Пресс-секретарь президента РФ в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что у Владимира Путина запланированы несколько рабочих совещаний и участие в предновогодних спортивных мероприятиях. Ожидается важный визит, в Москву прилетит президент Беларуси Александр Лукашенко.
Сам Новый год Владимир Владимирович встретит в кругу родных и близких, - подчеркнул Песков.
27 декабря в Большом театре состоялся предновогодний вечер, который открыл Владимир Путин.
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