Песков рассказал, как и с кем встретит Новый год Путин

Президент России Владимир Путин встретит Новый год в кругу своих родных и близких людей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что график главы российского государства очень плотный, расписан "до последних минут года". Путин посмотрел балет «Щелкунчик» в Большом театре

Пресс-секретарь президента РФ в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что у Владимира Путина запланированы несколько рабочих совещаний и участие в предновогодних спортивных мероприятиях. Ожидается важный визит, в Москву прилетит президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сам Новый год Владимир Владимирович встретит в кругу родных и близких, - подчеркнул Песков.

27 декабря в Большом театре состоялся предновогодний вечер, который открыл Владимир Путин.