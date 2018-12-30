В жизни Тургенева были не только отцы и дети, но и женщины

В уходящем году в России отметили 200-летие со дня рождения писателя Ивана Тургенева. Издание «СПИД-инфо» подготовило материал, посвященный бурной личной жизни классика русской литературы.

В публикации отмечается, что Иван Сергеевич пользовался крепостными женщинами как полновластный хозяин. Лишь одно может служить оправданием писателю – мягкий характер не позволял ему плохо обращаться со своими пассиями из народа. Тургенев никогда их не обижал, после первой неудачной любви к девушке-дворянке убедив себя, что простолюдинки чище и лучше равных ему по происхождению.

О княжне Екатерине Шаховской, в которую без памяти влюбился 15-летний Тургенев, известно мало. Ей было 19 лет, она писала стихи и была московской соседкой Тургеневых. А вскоре Иван узнал, что у него есть счастливый соперник — его собственный отец, с которым Шаховская вступила в преступную связь. Тогда-то и началась череда романов с крестьянками.