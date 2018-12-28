Крымский политик: Лолите, считающей Крым Украиной, на полуострове места нет

Артистам, считающим Крым украинской территорией на полуострове места нет. Крымский политик удивлен недавнему заявлению певицы Лолиты МИЛЯВСКОЙ, пишут «Аргументы недели-Крым».

На слова Лолиты об украинском Крыме первый вице-спикер Госсовета республики Ефим ФИКС ответил однозначно, пишет «РИА Новости». По его мнению, артистке на полуострове больше делать нечего.

Мы так понимаем, что для нее Конституция Российской Федерации и законы России не указ, раз делаются подобные заявления, – заявил ФИКС, добавив, что ему такое заявление кажется, как минимум странным.