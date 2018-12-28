Телеведущая и модель Виктория Лопырева начала готовиться к родам в США. День назад Лопырева опубликовала в Инстаграм фото на борту самолета, а буквально несколько часов назад появился снимок Виктории и певицей Нюшей. Как известно, Нюша родила первенца в Майами и сейчас пока живет с малышкой в Америке.

Поклонники Лопыревой поняли, что Виктория на частном самолете улетела в Майами и будет там рожать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)26 Дек 2018 в 12:17 PST

Теледива встретилась с молодой мамой Нюшей и задала кучу вопросов по поводу полезных советов, связанных с рождением ребенка. В СМИ пишут, что Лопырева станет мамой через два месяца.

За этот период она определиться с клиникой, где будет рожать, и приобретет все необходимое для малыша.

"Дружеский обед с Нюшей превратился в допрос с пристрастием «Вспомнить ВСЁ!» или «Расскажи мне, как это было!»", - раскрыла модель темы разговора с певицей.

Лайфхаками сразу начали делиться и ее подписчики. "С первым ребёнком вы купите все, что есть в магазинах. Ко второму подойдёте более спокойно. Нужен ручной молокоотсос, потому что когда придёт молоко, грудь будет налитая и будет болеть", - предупреждают опытные мамочки будущую маму Вику.