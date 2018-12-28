Водитель чудом уцелел после аварии в Химках

ДТП с участием двух автомобилей произошло на перекрестке улиц Московской и Аптечной в Химках. Водитель красной иномарки чудом уцелел.

«Водителю с регистратором серьезно повезло, поскольку легковушка могла въехать в него. Знаю, что на этом перекрестке постоянно случаются подобные аварии», – рассказал местный житель. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Также, как передает НСН с ссылкой на Агентство «Москва», в районе дома 145 по Волгоградскому проспекту на юго-востоке столицы столкнулись три автомобиля.