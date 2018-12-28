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В Иркутске из-за сильных морозов ввели режим свободного посещения в школах
28 декабря 2018, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]
Утром 27 декабря в Иркутске было минус 36 градусов, а в области - до минус сорока. Именно поэтому для большинства школьников каникулы начались раньше, чем обычно.
«По рекомендациям министерства иркутской области стоит ограничить режим посещения школы. Для начальной школы - это при минус 30 и ниже, 5-9 классы - минус 35 и ниже, и 10-11 минус 40 и ниже. Если отсутствуют 50% и более мы не можем брать никакие новые темы, поэтому мы повторяем старое, и работаем в индивидуальном порядке», -рассказала Ольга Верхозина, учитель начальных классов школы № 19 города Иркутск. Об этом сообщает ОТР.
Также, как передает Телеинформ, в Иркутске среди учителей проведут конкурс «Сердце отдаю детям». Проект будет задействован в сфере дополнительного образования.
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