В Иркутске из-за сильных морозов ввели режим свободного посещения в школах

Утром 27 декабря в Иркутске было минус 36 градусов, а в области - до минус сорока. Именно поэтому для большинства школьников каникулы начались раньше, чем обычно.

«По рекомендациям министерства иркутской области стоит ограничить режим посещения школы. Для начальной школы - это при минус 30 и ниже, 5-9 классы - минус 35 и ниже, и 10-11 минус 40 и ниже. Если отсутствуют 50% и более мы не можем брать никакие новые темы, поэтому мы повторяем старое, и работаем в индивидуальном порядке», -рассказала Ольга Верхозина, учитель начальных классов школы № 19 города Иркутск. Об этом сообщает ОТР.

Также, как передает Телеинформ, в Иркутске среди учителей проведут конкурс «Сердце отдаю детям». Проект будет задействован в сфере дополнительного образования.